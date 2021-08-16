Хаос и паника. Афганцы покидают захваченный "Талибаном" Кабул

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Хаос и паника. Афганцы покидают захваченный "Талибаном" Кабул

46 минут назад

Тысячи людей прорвались на территорию аэропорта столицы Афганистана Кабула, после того как город захватил "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России).

Военные США пытаются вернуть контроль над аэропортом, чтобы эвакуировать из страны представителей дипмиссий и оставшихся в стране иностранцев.

Сообщается, что в аэропорту погибли как минимум 8 человек - трое из них после того, как попытались улететь в техническом отсеке американского самолета.

Коммерческие рейсы приостановлены. Президент Гани покинул страну в воскресенье. В тот же день талибы заявили о взятии Кабула, и что они ждут полной передачи власти.