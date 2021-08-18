Госпереворот в журналистике. 30 лет после путча 1991 года

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Госпереворот в журналистике. 30 лет после путча 1991 года

час назад

Тридцать лет назад руководство Советского Союза попыталось свернуть курс президента страны Михаила Горбачева на перестройку и гласность. Им это не удалось. Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который они создали, захватив власть, пал всего за три дня. Значительную роль в этом сыграли журналисты, отказавшиеся подчиняться введенной путчистами цензуре.

19 августа 1991 года советские граждане проснулись и увидели по телевизору "Лебединое озеро". В СССР начался госпереворот: партийная элита отстранила от власти президента Михаила Горбачева, а балет в итоге стал символом августовского путча. Члены ГКЧП, несогласные с курсом Горбачева, попытались спасти Союз от развала, закрутив гайки и отобрав у СМИ свободу. Журналисты дали бой цензуре и выиграли.

Телеведущий Павел Лобков в 1991 году только начинал карьеру на ленинградском телевидении. Медиаменеджер Александр Любимов тогда работал во "Взгляде" и был депутатом Верховного Совета. Андрей Васильев уже редактировал появившуюся всего за год до путча газете "Коммерсантъ", которую он возглавит спустя 10 лет. А будущий писатель и автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов только пришел работать в молодежную ленинградскую газету "Смена". Именно они, наряду с десятками других журналистов, вступили в самое мощное в истории российских медиа противостояние с властью.

Авторы проекта, журналисты Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко и Татьяна Преображенская поговорили с этим и другими работавшими во время путча журналистами и попытались выяснить - почему после успешной борьбы за свободу слова в 1991-м, сегодня СМИ оказались проигравшими.