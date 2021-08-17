Борьба за сквер: жители сами его обустроили, а чиновники сочли это незаконным

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Борьба за сквер: жители сами его обустроили, а чиновники сочли это незаконным

43 минуты назад

В центре Васильевского острова петербуржцы самостоятельно обустроили для отдыха мрачный двор с газонами, засыпанными мусором, шприцами и битым стеклом. Жители называли его "Страшный садик" и обходили стороной, но во время июльской жары расчистили, установили скамейки и фонари на солнечных батареях, помосты для йоги, оборудование для цивилизованных прогулок с собаками.

В течение месяца сквер стал популярным местом для жителей острова - они вместе занимались йогой, смотрели матчи Евро-2020, проводили перформансы и swap-акции по обмену вещами.