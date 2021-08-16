Подкаст “Что это было”. Как Афганистан вернулся под контроль "Талибана"

23 минуты назад

Власть в Афганистане рухнула за один день: спустя несколько месяцев после окончательного вывода американский войск Кабул захвачен "Талибаном" (запрещен и признан террористической организацией в РФ), президент бежал, идут переговоры о новом правительстве. Почему афганские власти не смогли удержать свои позиции и что теперь будет с теми, кто не смог попасть в последние самолеты, улетающие из страны - разбирается корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина.