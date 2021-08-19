Подкаст "Что это было". Как победители ГКЧП спустя 30 лет стали проигравшими?

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Подкаст "Что это было". Как победители ГКЧП спустя 30 лет стали проигравшими?

час назад

В августе 1991 года несколько представителей советского руководства попытались захватить власть и остановить запущенные Михаилом Горбачевым реформы. Созданный ими госкомитет по чрезвычайному положению в течении трех дней пытался установить контроль над госинститутами и СМИ. Тогда журналисты проигнорировали указы захвативших власть бунтовщиков и - как принято считать - стали одной из причин поражения августовского путча.

К 30-й годовщине 19 августа 1991 года наши коллеги из Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко, Максим Ломакин и Татьяна Преображенская встретились с теми, кто участвовал в этом противостоянии, и попытались понять, как журналисты-победители в итоге оказались проигравшими.

В подкасте с разрешения автора использована композиция группы Joker James "Свобода".