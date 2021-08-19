"Cловно остались в темной комнате": афганцы пытаются бежать из страны

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Cловно остались в темной комнате": афганцы пытаются бежать из страны

час назад

"Талибан" (признан в России террористической организацией и запрещен) стремительно захватил столицу Афганистана, Кабул. У аэропорта города собрались тысячи людей, которые надеются покинуть страну.

Тем, у кого получается добраться до аэропорта, предстоит еще более сложная задача - войти в него и улететь из страны.