"Не могут успокоиться": депутаты о СМИ-"иноагентах", русофобии и денежных выплатах

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"Не могут успокоиться": депутаты о СМИ-"иноагентах", русофобии и денежных выплатах

53 минуты назад

Накануне съезда "Единой России" Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. А во время самого съезда он предложил распространить единовременную выплату военным в 15 тысяч рублей еще и на сотрудников правоохранительных органов, а также на курсантов.

В партии также разработали законопроект о запрете на въезд в страну для "русофобов" - тех, кто "возбуждает ненависть" и "унижает людей" по национальному и языковому признаку.