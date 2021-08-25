"Не могут успокоиться": депутаты о СМИ-"иноагентах", русофобии и денежных выплатах
"Не могут успокоиться": депутаты о СМИ-"иноагентах", русофобии и денежных выплатах
Накануне съезда "Единой России" Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. А во время самого съезда он предложил распространить единовременную выплату военным в 15 тысяч рублей еще и на сотрудников правоохранительных органов, а также на курсантов.
В партии также разработали законопроект о запрете на въезд в страну для "русофобов" - тех, кто "возбуждает ненависть" и "унижает людей" по национальному и языковому признаку.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов отправился на съезд "Единой России", чтобы узнать о денежных выплатах, выяснить кто такие русофобы и разобраться, связано ли очередное признание нескольких СМИ "иностранными агентами" с предстоящими выборами в Госдуму.