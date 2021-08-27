10 тысяч километров на велосипеде по России

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10 тысяч километров на велосипеде по России

23 минуты назад

Немец Крис Бом хочет доехать на велосипеде из Петербурга до Владивостока за 35 дней. Если все пройдет успешно, это будет его самая длинная велоэкспедиция.

Каждый день он проезжает как минимум 250 километров по федеральным трассам - других дорог для такого путешествия в России нет. Бом шутит, что некоторым российским дальнобойщикам надо бы вспомнить, что у фуры тоже есть тормоза. Не обходится и без поломок - летят подшипники и протираются шины.