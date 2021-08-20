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Семейка Атласов. Boston Dynamics снова усовершенствовали своих роботов

39 минут назад

Команда инженеров компании Boston Dynamics устроила презентацию сразу нескольких человекоподобных роботов Atlas. Роботы синхронно и в тандеме занимаются паркуром и преодолевают препятствия. Над этой серией в Boston Dynamics трудятся с 2013 года.