Семейка Атласов. Boston Dynamics снова усовершенствовали своих роботов
Семейка Атласов. Boston Dynamics снова усовершенствовали своих роботов
Команда инженеров компании Boston Dynamics устроила презентацию сразу нескольких человекоподобных роботов Atlas. Роботы синхронно и в тандеме занимаются паркуром и преодолевают препятствия. Над этой серией в Boston Dynamics трудятся с 2013 года.
Создатели рассказали, что при помощи создания в системном обеспечении роботов банка базовых команд и автоматизации принятия решений надеются в будущем сделать роботов Boston Dynamics более автономными.