"Они сказали идти домой". Даст ли "Талибан" женщинам Афганистана работать и учиться
"Они сказали идти домой". Даст ли "Талибан" женщинам Афганистана работать и учиться
18 августа ведущая государственного телевидения Шабман Даврон заявила, что ее уже выгнали с рабочего места.
Одновременно представители талибов настаивают, что женщины смогут работать и получать образование - по правилам, прописанным в Коране.
Когда "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) правил страной с 1996 по 2001 годы, в Афганистане насаждались строгие законы шариата. Девочки старше 10 лет не имели права учиться. Женщины не могли выходить из дома без сопровождения мужчины.
Как рассказала Русской службе Би-би-си уроженка Кабула и редактор Радио Свободы (внесено в России в реестр СМИ-иноагентов) Наджиба Касраии, в 1996 году талибы давали похожие обещания.