"Они сказали идти домой". Даст ли "Талибан" женщинам Афганистана работать и учиться

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"Они сказали идти домой". Даст ли "Талибан" женщинам Афганистана работать и учиться

7 минут назад

18 августа ведущая государственного телевидения Шабман Даврон заявила, что ее уже выгнали с рабочего места.

Одновременно представители талибов настаивают, что женщины смогут работать и получать образование - по правилам, прописанным в Коране.

Когда "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) правил страной с 1996 по 2001 годы, в Афганистане насаждались строгие законы шариата. Девочки старше 10 лет не имели права учиться. Женщины не могли выходить из дома без сопровождения мужчины.