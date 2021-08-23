Подкаст "Что это было". Как изменится политика США после Афганистана

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Подкаст "Что это было". Как изменится политика США после Афганистана

8 минут назад

Многие западные наблюдатели называют унижением США и самым тяжелым внешнеполитическим поражением администрации Байдена ошеломительный успех талибов (организация признана террористической и запрещена в России). Они установили контроль над Афганистаном за считанные недели, не встретив сколько-нибудь серьезного сопротивления.

Почему так произошло и какие долгосрочные последствия это будет иметь - рассуждают корреспонденты Русской службы Би-би-си Ольга Ившина и Ольга Просвирова, которые говорили с американскими военными, политиками и аналитиками разведслужб США.