Подкаст "Что это было". Как изменится политика США после Афганистана
Подкаст "Что это было". Как изменится политика США после Афганистана
Многие западные наблюдатели называют унижением США и самым тяжелым внешнеполитическим поражением администрации Байдена ошеломительный успех талибов (организация признана террористической и запрещена в России). Они установили контроль над Афганистаном за считанные недели, не встретив сколько-нибудь серьезного сопротивления.
Почему так произошло и какие долгосрочные последствия это будет иметь - рассуждают корреспонденты Русской службы Би-би-си Ольга Ившина и Ольга Просвирова, которые говорили с американскими военными, политиками и аналитиками разведслужб США.
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