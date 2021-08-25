"Мы считали себя лучше советских солдат": советский и британский ветераны о войне в Афганистане, выводе войск и "Талибане"

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"Мы считали себя лучше советских солдат": советский и британский ветераны о войне в Афганистане, выводе войск и "Талибане"

33 минуты назад

Военные кампании в Афганистане - и советская, и коалиционная - привели к многочисленным потерям как военных, так и местных жителей. Некоторые считают, что войска НАТО повторили ошибки СССР.

Пока лидеры "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) утверждают, что после их прихода к власти, страна не вернется к публичным казням и женщины смогут учиться и работать, ООН уже получает данные об обратном.

Русская служба Би-би-си попросила сравнить опыт войны в Афганистане британского и советского солдата. Ветераны рассказали об ошибках военных кампаний, возможном результате вывода войск коалиции, и о том, можно ли верить новому "имиджу" талибов.

Автор: Мария Евстафьева