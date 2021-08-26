Подкаст "Что это было". Иноагенты: "Дождь", "Медуза", Гройсман

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Подкаст "Что это было". Иноагенты: "Дождь", "Медуза", Гройсман

16 минут назад

На прошлой неделе "Дождь" - единственный независимый либеральный телеканал в России - включили в реестр СМИ-иноагентов, который ведет российское министерство юстиции.

Этот статус получают все больше российских медиа и отдельных авторов - в 2021 году в соответствующий реестр внесли шесть изданий и два десятка журналистов.

Почему государство решило повесить на них такой ярлык, и как с ним жить и работать? В новом выпуске подкаста "Что это было" об этом рассказывают глава информационной службы "Дождя" Катерина Котрикадзе, создательница подкаста "Привет, ты иноагент" и обладательница одноименного индивидуального статуса Соня Гройсман и главред "Медузы", также признанной иноагентом, Иван Колпаков.