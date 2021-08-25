"Сказали, VIP хочет посадить вертолет в саду. Им оказался Том Круз"

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"Сказали, VIP хочет посадить вертолет в саду. Им оказался Том Круз"

час назад

Голливудская звезда Том Круз приземлился на вертолете в саду британской семьи в графстве Уорикшир.

Незнакомые люди до этого спросили у хозяйки дома, можно ли "VIP-персоне" воспользоваться ее полем для посадки вертолета и этой персоной оказался голливудский актер.