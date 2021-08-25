"Сказали, VIP хочет посадить вертолет в саду. Им оказался Том Круз"
"Сказали, VIP хочет посадить вертолет в саду. Им оказался Том Круз"
Голливудская звезда Том Круз приземлился на вертолете в саду британской семьи в графстве Уорикшир.
Незнакомые люди до этого спросили у хозяйки дома, можно ли "VIP-персоне" воспользоваться ее полем для посадки вертолета и этой персоной оказался голливудский актер.
Тома Круза до этого замечали в разных местах по всей Великобритании, где сейчас проходят съемки новой серии фильма "Миссия невыполнима".