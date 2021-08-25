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В огненном кольце. Пламя окружило спасателей, тушивших лесной пожар в Мордовии

29 минут назад

Пожар, охвативший часть Мордовского заповедника, распространяется с такой скоростью, что даже спасатели были застигнуты врасплох. Во время тушения группа пожарных оказалась в огненном кольце. Несколько часов две бригады МЧС шли сквозь огонь друг другу на встречу, чтобы спасти отрезанных людей и технику.