В огненном кольце. Пламя окружило спасателей, тушивших лесной пожар в Мордовии
В огненном кольце. Пламя окружило спасателей, тушивших лесной пожар в Мордовии
Пожар, охвативший часть Мордовского заповедника, распространяется с такой скоростью, что даже спасатели были застигнуты врасплох. Во время тушения группа пожарных оказалась в огненном кольце. Несколько часов две бригады МЧС шли сквозь огонь друг другу на встречу, чтобы спасти отрезанных людей и технику.
Пожарами охвачены гигантские территории леса как в Сибири, так и в Европейской части России. В этом году в России от лесных пожаров пострадало уже более 11 млн га леса.