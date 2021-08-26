Как потеря зрения привела к победе в Токио
Как потеря зрения привела к победе в Токио
Британскому скалолазу Стиву Бейту сказали, что до полной потери зрения ему осталось четыре года.
Но вместо того, чтобы отказаться от своей мечты стать горным гидом, Стив взялся за дело, сначала совершив одно из самых сложных восхождений в мире, а затем проложив себе путь к Паралимпийским играм в Токио.
Взяв золото в Рио и установив новый мировой рекорд, Стив и его зрячий второй пилот Адам Даглби повторили свой успех в Токио, взяв на Паралимпийских играх серебро.