Взрывы у аэропорта Кабула. Видео
Взрывы у аэропорта Кабула. Видео
В результате взрывов у аэропорта столицы Афганистана Кабула погибли как минимум 13 человек – об этом представители "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) сообщили информационному агентству Рейтер.
Десятки человек, включая военнослужащих США, ранены.
Тысячи афганцев собирались у ворот главного аэропорта страны после того, как талибы захватили власть после вывода коалиционных войск.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (также запрещенная в России террористическая организация).