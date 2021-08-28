Паралимпиада: нечестные игры? Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Миллионы зрителей внимательно следят за Паралимпийскими Играми, проходящими сейчас в Токио. Однако в последние годы многие спортсмены и болельщики утверждают, что классификационная система, лежащая в основе Игр, в корне несправедлива.
Классификационная система Паралимпийских Игр призвана обеспечить честную борьбу между спортсменами с различными нарушениями. Сейчас на Играх сражается как никогда много паралимпийцев, и многие обвиняют Международный паралимпийский комитет в том, что он закрывает глаза на несправедливую классификацию, и в одну категорию попадают спортсмены с разными, зачастую несравнимыми физическими возможностями. Британия - родина Паралимпийского движения, и именно здесь спортсмены и политики пытаются привлечь максимум внимания в проблеме.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды