Паралимпиада: нечестные игры? Документальный фильм Би-би-си

18 минут назад

Миллионы зрителей внимательно следят за Паралимпийскими Играми, проходящими сейчас в Токио. Однако в последние годы многие спортсмены и болельщики утверждают, что классификационная система, лежащая в основе Игр, в корне несправедлива.

Классификационная система Паралимпийских Игр призвана обеспечить честную борьбу между спортсменами с различными нарушениями. Сейчас на Играх сражается как никогда много паралимпийцев, и многие обвиняют Международный паралимпийский комитет в том, что он закрывает глаза на несправедливую классификацию, и в одну категорию попадают спортсмены с разными, зачастую несравнимыми физическими возможностями. Британия - родина Паралимпийского движения, и именно здесь спортсмены и политики пытаются привлечь максимум внимания в проблеме.