"Считанные часы". Эвакуация из Кабула сворачивается после терактов
"Считанные часы". Эвакуация из Кабула сворачивается после терактов
Эвакуационные миссии из аэропорта столицы Афганистана Кабула прекращаются после серии взрывов в четверг, унесшей жизни как минимум 90 человек, включая 13 военных США.
Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.
После захвата власти "Талибаном"* (также запрещен в России) из страны вывезли десятки тысяч человек.
Талибы настаивают, что эвакуация должна быть завершена к концу августа.
США заявили, что с 14 августа они эвакуировали 105 тысяч человек, Британия - 14 тысяч.