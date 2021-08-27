"Считанные часы". Эвакуация из Кабула сворачивается после терактов

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"Считанные часы". Эвакуация из Кабула сворачивается после терактов

47 минут назад

Эвакуационные миссии из аэропорта столицы Афганистана Кабула прекращаются после серии взрывов в четверг, унесшей жизни как минимум 90 человек, включая 13 военных США.

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

После захвата власти "Талибаном"* (также запрещен в России) из страны вывезли десятки тысяч человек.

Талибы настаивают, что эвакуация должна быть завершена к концу августа.