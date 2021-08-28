Подкаст "Что это было". Лонгрид: "А если ты в обморок упадешь?" Как женщины борются за свои профессии

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Подкаст "Что это было". Лонгрид: "А если ты в обморок упадешь?" Как женщины борются за свои профессии

11 минут назад

В подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами самых заметных и важных публикаций Русской службы Би-би-си.

Гость этого выпуска - Мария Киселева, автор мультимедийного проекта "Не твое дело. Почему многие профессии в России закрыты для женщин и как они с этим борются". В этом подкасте - истории героинь, с которыми встречалась Мария, и, как всегда, обсуждение того, что осталось за кадром и не вошло в текст.

В подкасте использован фрагмент видео YouTube-канала “Прометей”.