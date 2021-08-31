Коровы в облаках: покалеченный скот вернули с горного пастбища на вертолете
Коровы в облаках: покалеченный скот вернули с горного пастбища на вертолете
В Швейцарии для некоторых коров сезон выпаса на альпийских лугах закончился полетом на вертолете.
Травмы в ходе прогулки получили 10 коров из стада в тысячу голов. Их доставили по воздуху до перевала Клаузен. Оттуда они продолжили путь на грузовиках.
Остальному скоту пришлось идти с пастбища своим ходом.
Коровы отправились на ежегодный парад крупного рогатого скота в Урнербоден.