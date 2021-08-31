Подкаст "Что это было". Есть ли будущее у политического юмора в России

час назад

В понедельник МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание в стране комика Идрака Мирзализаде (у него белорусское гражданство). Поводом для этого стала шутка, которая, по мнению ведомства, разжигала ненависть по отношению к русскому народу. Ранее Мирзализаде по той же причине отбыл 10 суток административного ареста. Почему он так дорого поплатился за одну шутку и есть ли в России будущее у остро-социального юмора, обсудим с комиком и редактором телеграм-канала "Наказание за шутки" Кириллом Сиэтловым.