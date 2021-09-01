Буш, Обама, Трамп, Байден. Что президенты говорили о войне в Афганистане

час назад

За это время в стране сменилось четыре президента. Какие задачи они ставили перед страной и армией, как менялась их риторика и мировоззрение? Почему на принятие решения о выводе войск ушло так много времени, а сама операция была такой стремительной и хаотичной? Би-би-си поговорила с ведущими экспертами по теме.