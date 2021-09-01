"Я не в курсе, что позволительно говорить и думать". Том Стоппард о "культуре отмены"
"Я не в курсе, что позволительно говорить и думать". Том Стоппард о "культуре отмены"
Знаменитый британский драматург Том Стоппард дал интервью передаче Би-би-си Newsnight по случаю выхода своей новой пьесы "Леопольдштадт" в Лондоне.
"Леопольдштадт" рассказывает о жизни еврейской семьи, которая сталкивается с ужасами Холокоста. Пьеса основывается на опыте самого Стоппарда, родственники которого погибли во время Второй мировой войны.
Стоппард, некогда вступавшийся за советских диссидентов, в прошлом году заступился за автора книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг. Он ответил на вопрос о том, считает ли себя одной из первых жертв "культуры отмены" и рассказал, есть ли свобода слова в Британии.