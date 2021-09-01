"Я не в курсе, что позволительно говорить и думать". Том Стоппард о "культуре отмены"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Я не в курсе, что позволительно говорить и думать". Том Стоппард о "культуре отмены"

час назад

Знаменитый британский драматург Том Стоппард дал интервью передаче Би-би-си Newsnight по случаю выхода своей новой пьесы "Леопольдштадт" в Лондоне.

"Леопольдштадт" рассказывает о жизни еврейской семьи, которая сталкивается с ужасами Холокоста. Пьеса основывается на опыте самого Стоппарда, родственники которого погибли во время Второй мировой войны.