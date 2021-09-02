Подкаст "Что это было". На что будет жить Афганистан при талибах?

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Подкаст "Что это было". На что будет жить Афганистан при талибах?

41 минуту назад

И сумеют ли они преодолеть зависимость афганской экономики от наркотиков.

На этой неделе войска США покинули Афганистан, и страну захватили талибы (это движение признано в России террористическим и запрещено). В ООН считают, что Афганистан стоит на пороге гуманитарной катастрофы - непонятно, на что страна будет жить после ухода американцев. Об этом поговорим с экономическим корреспондентом Русской службы Би-би-си Алексеем Калмыковым.