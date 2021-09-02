Жизнь в Кабуле. Что делают афганцы после ухода войск США и стран международной коалиции

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Жизнь в Кабуле. Что делают афганцы после ухода войск США и стран международной коалиции

час назад

После 31 августа, когда последние солдаты США и стран международной коалиции покинули Афганистан, страна перешла под контроль “Талибана” (организация признана террористической и запрещена в России).

О присутствии американцев здесь теперь напоминает только брошенная, преднамеренно испорченная техника.

Корреспондент Би-би-си в Кабуле Лиз Дюсет по-прежнему находится в Афганистане и передает, что на улицах Кабула стоят очереди в банки и посольства зарубежных стран.

Многие жители Афганистана спешат покинуть страну.