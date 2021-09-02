"Проверить сердечко". Как поезд-поликлиника путешествует по Транссибу
"Проверить сердечко". Как поезд-поликлиника путешествует по Транссибу
В селе Зилово живут около трех тысяч человек, почти все работают на железной дороге. Несмотря на то, что здесь есть больница, медперсонала и квалифицированной помощи не хватает.
Раз в год в Зилово, как и в другие удаленные районы Сибири, приезжает медпоезд - своеобразная поликлиника на колесах. Поезд "Академик Федор Углов" базируется в Иркутске и каждый год делает 10-12 рейсов.
В медпоезде работают полтора десятка специалистов, есть лаборатория и рентген-кабинет. Для многих населенных пунктов и десятков тысяч жителей это самая полная медицинская консультация, которую они смогут получить за целый год.
Корреспондент Би-би-си Олег Болдырев посетил медицинский поезд, который путешествует по Транссибу, и поговорил с его посетителями.