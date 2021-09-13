Отравления на Совхозной улице в Москве: что говорят соседи?

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Отравления на Совхозной улице в Москве: что говорят соседи?

11 минут назад

За три дня с Совхозной улицы в Москве госпитализировали несколько жильцов с симптомами отравления, двое из них умерли. Еще 10 человек были госпитализированы.

Сперва причиной отравления посчитали арбуз из соседнего магазина. Полиция отцепила магазин, а все арбузы изъяли из продажи. В самом магазине уверяют, что никаких жалоб на качество арбузов не поступало.