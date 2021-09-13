Отравления на Совхозной улице в Москве: что говорят соседи?
Отравления на Совхозной улице в Москве: что говорят соседи?
За три дня с Совхозной улицы в Москве госпитализировали несколько жильцов с симптомами отравления, двое из них умерли. Еще 10 человек были госпитализированы.
Сперва причиной отравления посчитали арбуз из соседнего магазина. Полиция отцепила магазин, а все арбузы изъяли из продажи. В самом магазине уверяют, что никаких жалоб на качество арбузов не поступало.
Роспотребнадзор заявил, что причиной отравления могло стать вещество для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина.