"Это что, вброс?" Нарушения на выборах и ответ Памфиловой

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"Это что, вброс?" Нарушения на выборах и ответ Памфиловой

15 минут назад

В России третий день идут выборы в Госдуму и некоторые региональные парламенты. По всей стране фиксируют нарушения.