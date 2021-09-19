"Это что, вброс?" Нарушения на выборах и ответ Памфиловой
"Это что, вброс?" Нарушения на выборах и ответ Памфиловой
В России третий день идут выборы в Госдуму и некоторые региональные парламенты. По всей стране фиксируют нарушения.
Элла Памфилова заявила, что избирателям в разных регионах выдают до девяти бюллетеней и опустить такую стопку бумаги в урну с первого раза непросто. Глава ЦИК даже предложила журналистом провести эксперимент по "вбросу" бюллетеней. "Это что, вброс? А это расценивалось как вброс", - заявила Памфилова.