"Дональд Трамп", танцы и песни : странные и смешные моменты выборов

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"Дональд Трамп", танцы и песни : странные и смешные моменты выборов

час назад

По всей России прошли выборы в Госдуму и некоторые региональные парламенты. За три дня голосования произошло не мало странного и смешного.

Например, проголосовать пришли "Железный человек" и "Дональд Трамп", другие избиратели танцевали и пели, а в Чебоксарах председатель избирательной комиссии и вовсе съел документ.