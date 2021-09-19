"Дональд Трамп", танцы и песни : странные и смешные моменты выборов
"Дональд Трамп", танцы и песни : странные и смешные моменты выборов
По всей России прошли выборы в Госдуму и некоторые региональные парламенты. За три дня голосования произошло не мало странного и смешного.
Например, проголосовать пришли "Железный человек" и "Дональд Трамп", другие избиратели танцевали и пели, а в Чебоксарах председатель избирательной комиссии и вовсе съел документ.
Что еще необычного произошло во время трехдневного голосования - в подборке Русской службы Би-би-си.