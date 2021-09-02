Ураган "Ида" обрушился на Нью-Йорк. Есть погибшие
Ураган "Ида" обрушился на Нью-Йорк. Есть погибшие
Ураган "Ида", который теперь ослаб до уровня посттропического шторма, затопил Нью-Йорк. Местные СМИ сообщают о по меньшей мере девяти погибших на северо-востоке страны.
Мэр города Билл де Блазио объявил режим ЧП из-за последствий дождей - на город выпала месячная норма осадков.
В среду вечером в мегаполисе практически не работало метро и полиция призвала граждан не выходить на улицу.
До этого "Ида" принесла разрушения на юго-восточное побережье США.