Дух "Блица": бомбы, которые изменили Британию. Документальный фильм Би-би-си

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Во Вторую мировую войну Германия сбросила 32 тысячи тонн бомб на города Великобритании. Эта воздушная атака длилась восемь месяцев и получила название "Блиц". Удивительную стойкость, проявленную англичанами в то жуткое время, стали называть "духом Блица".

Как утверждает историк Люси Уорсли, не все так однозначно, и, на деле, понятие "дух Блица" - это, во многом, миф, порожденный, в том числе, государственной пропагандой. Люси обращается к Национальному архиву и, с помощью нескольких дневников, принадлежавших реальным лондонцам, пережившим Блиц, а также с помощью исторических документов, артефактов и газетных статей, пытается сложить полную картину этого страшного времени.