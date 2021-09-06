Война, от которой не сбежать. История семьи, пережившей конфликт на востоке Украины
Война, от которой не сбежать. История семьи, пережившей конфликт на востоке Украины
Семь лет назад в Минске был подписан договор, который должен был положить конец конфликту на востоке Украины. Однако реализация плана произошла лишь на бумаге, боевые действия в регионе возобновились уже в январе 2015-го и фактически не прекращаются по сей день.
Не удалось оставить позади войну и семье из Кадиевки (ранее Стаханова) – города в Луганской области, оказавшегося под обстрелом 21 января 2015 года.
Валентина и Ярослав вспоминают один из самых ужасных дней в своей жизни, как чуть не погибли, как бежали от войны, и как тяжело оказалось после случившегося устроить мирную жизнь.