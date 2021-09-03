"Вот так подарок!" Неожиданная встреча с китами в Аргентине
"Вот так подарок!" Неожиданная встреча с китами в Аргентине
Аналия Джорджетти вместе с другом плавали на сап-борде близ аргентинского города Пуэрто-Мадрин, как вдруг к ним подплыли два кита. Эту встречу случайно заснял на дрон местный фотограф.
Один из китов приблизился к Аналии и даже коснулся ее. По ее словам, млекопитающие вели себя очень спокойно и дружелюбно. "Вот так подарок", - отметила Джорджетти, праздновавшая тогда свой день рождения.