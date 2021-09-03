"Вот так подарок!" Неожиданная встреча с китами в Аргентине

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"Вот так подарок!" Неожиданная встреча с китами в Аргентине

7 минут назад

Аналия Джорджетти вместе с другом плавали на сап-борде близ аргентинского города Пуэрто-Мадрин, как вдруг к ним подплыли два кита. Эту встречу случайно заснял на дрон местный фотограф.