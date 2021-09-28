Как изменился зоопарк в Кабуле при талибах. Видео

37 минут назад

До того, как власть в Афганистане захватило движение "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России и ряде других стран) зоопарк Кабула был популярным местом для отдыха у жителей города.

Сейчас посетителей практически нет, а большинство из них - сами талибы. Реже всего здесь можно встретить женщин, несмотря на то, что новые власти пообещали смягчить свою позицию по отношению к ним в соответствии с "исламскими ценностями". Но пока они не выполняют эти обещания.