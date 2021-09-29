КПРФ подает иски в суд и уходит с заседания Мосгордумы. Видео

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КПРФ подает иски в суд и уходит с заседания Мосгордумы. Видео

12 минут назад

Утром 29 сентября 2021 фракция КПРФ в знак протеста ушла с заседания Мосгордумы. Впрочем, оно проходило дистанционно. Депутаты требовали освободить участников акций за честные выборы и отменить результаты электронного голосования в Москве.

29 сентября также истекал дедлайн для оспаривания результатов выборов – закон дает на это 10 дней. Юристы КПРФ собирались подать иски от имени 14 заявителей еще накануне, но офис юрслужбы осадили сотрудники полиции.