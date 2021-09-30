"Кафкианский кошмар". Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над ней
"Кафкианский кошмар". Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над ней
Американский суд окончательно лишил отца Бритни Спирс права контролировать ее жизнь. Согласно решению, Джеми Спирс больше не является опекуном своей дочери, ее финансами будет временно распоряжаться адвокат, кандидатуру которого предложила сама певица.
Джеми Спирс был назначен опекуном Бритни в 2008 году. Как утверждает певица, отец контролировал ее личную жизнь, заставлял выступать с концертами и против ее воли давал ей психотропные препараты.