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Как козы спасают Ирландию от лесных пожаров

23 минуты назад

Пригород Дублина Хоут страдает от лесных пожаров. Виной всему утесник - легковоспламеняющееся растение, которым покрыты все окрестные холмы. К счастью, у этой проблемы есть решение.

В качестве эксперимента в Хоут пригнали стадо из 25 коз, которые очень любят есть утесник. Пока животные только знакомятся с местностью, но вскоре трудолюбивая команда возьмется за работу, и, как надеются организаторы эксперимента, смогут побороть лесные пожары.