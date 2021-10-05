Как козы спасают Ирландию от лесных пожаров
Как козы спасают Ирландию от лесных пожаров
Пригород Дублина Хоут страдает от лесных пожаров. Виной всему утесник - легковоспламеняющееся растение, которым покрыты все окрестные холмы. К счастью, у этой проблемы есть решение.
В качестве эксперимента в Хоут пригнали стадо из 25 коз, которые очень любят есть утесник. Пока животные только знакомятся с местностью, но вскоре трудолюбивая команда возьмется за работу, и, как надеются организаторы эксперимента, смогут побороть лесные пожары.