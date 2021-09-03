"Вы никогда не были беременны!" В США спорят о новом законе об абортах
"Вы никогда не были беременны!" В США спорят о новом законе об абортах
Техасский "Акт о сердцебиении" - закон, запрещающий женщинам делать аборт после шести недель беременности - продолжает вызывать споры по всей стране.
Согласно опросу Reuters/Ipsos, 52% американцев считают, что аборты должны быть законны в большинстве или во всех случая, против выступают 36% респондентов.
Русская служба Би-би-си коротко объясняет, в чем суть закона.