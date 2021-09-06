Приговор лидерам оппозиции. Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам колонии, Максима Знака – к 10
Приговор лидерам оппозиции. Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам колонии, Максима Знака – к 10
Минский областной суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения, ее соратника, юриста Максима Знака – к 10 годам тюремного заключения.
Их признали виновными в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистской группировки и призывах к причинению вреда нацбезопасности Беларуси.
Гособвинение требовало по 12 лет заключения для каждого.
Защита оппозиционеров назвала приговор незаконным и необоснованным. Адвокаты намерены обжаловать приговор.