Судьба первого женского оркестра Афганистана после прихода талибов к власти

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Судьба первого женского оркестра Афганистана после прихода талибов к власти

14 минут назад

Когда 15 августа талибы вошли в Кабул, первый женский оркестр Афганистана репетировал, готовился к международным гастролям.

В оркестре играли девушки от 13 до 20 лет из приюта в Кабуле, они играли смесь традиционной афганской музыки и западной классики.

"Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) обещает, что женщины смогут участвовать в жизни общества "в рамках исламского закона". Однако девушки из оркестра не верят им.

Они были вынуждены бросить или сломать свои музыкальные инструменты и спрятаться.