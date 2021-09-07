Судьба первого женского оркестра Афганистана после прихода талибов к власти
Судьба первого женского оркестра Афганистана после прихода талибов к власти
Когда 15 августа талибы вошли в Кабул, первый женский оркестр Афганистана репетировал, готовился к международным гастролям.
В оркестре играли девушки от 13 до 20 лет из приюта в Кабуле, они играли смесь традиционной афганской музыки и западной классики.
"Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) обещает, что женщины смогут участвовать в жизни общества "в рамках исламского закона". Однако девушки из оркестра не верят им.
Они были вынуждены бросить или сломать свои музыкальные инструменты и спрятаться.
Лишь нескольким музыкантам оркестра удалось бежать из страны.