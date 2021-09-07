Как одноразовый пластик превратить в многоразовый? В Уэльсе нашли выход
Как одноразовый пластик превратить в многоразовый? В Уэльсе нашли выход
Широкое использование средств индивидуальной защиты во время пандемии привело к росту пластиковых отходов на мусорных свалках и в водоемах.
При этом медицинские маски, например, разлагаются в течение сотен лет.
Однако появились инновационные методы, позволяющие одноразовым пластиковым предметам стать новыми вещами.
Компания Thermal Compaction Group из Уэльса помогает превратить больничные отходы в новые маски, используя 65% переработанного материала.