Как одноразовый пластик превратить в многоразовый? В Уэльсе нашли выход

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Как одноразовый пластик превратить в многоразовый? В Уэльсе нашли выход

21 минуту назад

Широкое использование средств индивидуальной защиты во время пандемии привело к росту пластиковых отходов на мусорных свалках и в водоемах.

При этом медицинские маски, например, разлагаются в течение сотен лет.

Однако появились инновационные методы, позволяющие одноразовым пластиковым предметам стать новыми вещами.