Биг-Бен скоро снова зазвучит над Лондоном

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Биг-Бен скоро снова зазвучит над Лондоном

9 минут назад

Реставрация башни Елизаветы Вестминстерского дворца, в которой находится Биг-Бен, почти завершена.

Последний раз перед ремонтом колокол Биг-Бен прозвучал в полдень 21 августа 2017 года. Правда, позже он звучал по особым случаям, но при помощи компьютерной программы.

Четыре года назад ремонтные работы оценивались примерно в 40 миллионов долларов (29 млн фунтов стерлингов). Но, по последним подсчетам, ремонт обойдется британской казне в рекордные 110 млн долларов (или более 80 млн фунтов).