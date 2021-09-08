Биг-Бен скоро снова зазвучит над Лондоном
Биг-Бен скоро снова зазвучит над Лондоном
Реставрация башни Елизаветы Вестминстерского дворца, в которой находится Биг-Бен, почти завершена.
Последний раз перед ремонтом колокол Биг-Бен прозвучал в полдень 21 августа 2017 года. Правда, позже он звучал по особым случаям, но при помощи компьютерной программы.
Четыре года назад ремонтные работы оценивались примерно в 40 миллионов долларов (29 млн фунтов стерлингов). Но, по последним подсчетам, ремонт обойдется британской казне в рекордные 110 млн долларов (или более 80 млн фунтов).
Би-би-си побывала в башне и первой взглянула на обновленный Биг-Бен.