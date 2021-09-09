"Новые правила направлены против девушек". Как работают школы и университеты в Афганистане

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"Новые правила направлены против девушек". Как работают школы и университеты в Афганистане

17 минут назад

С приходом талибов к власти в Афганистане, многие опасаются, что женщинам опять, как 20 лет назад, будет запрещено учиться и работать.

"Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) обещает, что права женщин будут соблюдаться "в рамках исламского закона".