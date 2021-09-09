"Новые правила направлены против девушек". Как работают школы и университеты в Афганистане
"Новые правила направлены против девушек". Как работают школы и университеты в Афганистане
С приходом талибов к власти в Афганистане, многие опасаются, что женщинам опять, как 20 лет назад, будет запрещено учиться и работать.
"Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) обещает, что права женщин будут соблюдаться "в рамках исламского закона".
Пока же новые правила введены в университетах страны. Если в классе меньше 15 студенток, аудитория должна быть разделена на две части занавеской или стеной. Если больше – девушки должны заниматься отдельно. Как это выглядит на практике – в видео Русской службы Би-би-си.