"Я пытался объяснить, что я журналист, мои слова не имели значения". Как работают СМИ в Афганистане при власти талибов
"Я пытался объяснить, что я журналист, мои слова не имели значения". Как работают СМИ в Афганистане при власти талибов
Талибы считают любые протестные акции несанкционированными, и одним из первых указов запретили их освещение журналистами.
Уже несколько афганских изданий сообщили, что их сотрудники были избиты во время протестов.
Акции против "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) происходят во многих провинциях Афганистана. В них часто участвуют женщины, которые опасаются потерять возможность работать и учиться.
Редакторы афганских СМИ говорят, что работать скоро будет некому: некоторым сотрудникам медиа удалось уехать из страны, кто-то прячется, а профессия журналиста становится все более опасной.