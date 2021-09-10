"Я пытался объяснить, что я журналист, мои слова не имели значения". Как работают СМИ в Афганистане при власти талибов

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"Я пытался объяснить, что я журналист, мои слова не имели значения". Как работают СМИ в Афганистане при власти талибов

10 минут назад

Талибы считают любые протестные акции несанкционированными, и одним из первых указов запретили их освещение журналистами.

Уже несколько афганских изданий сообщили, что их сотрудники были избиты во время протестов.

Акции против "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) происходят во многих провинциях Афганистана. В них часто участвуют женщины, которые опасаются потерять возможность работать и учиться.