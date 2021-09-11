911. Я там был. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Фильм построен на прежде недоступных публике видео- и аудиоматериалах, сделанных людьми, которые находились в тот день в непосредственной близости от событий в Нью-Йорке и снимали происходящее на видео.
Видео- и аудиоматериалы, вошедшие в фильм, включают записи правительственной конференцсвязи, переговоры военных командных центров, аварийно-спасательных, авиадиспетчерских служб и сотрудников коммерческих авиакомпаний, а также частные телефонные разговоры и материалы из архивов вещательных компаний.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды