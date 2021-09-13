Испытания крылатых ракет дорого обходятся Северной Корее. Почему КНДР продолжает запуски?
Испытания крылатых ракет дорого обходятся Северной Корее. Почему КНДР продолжает запуски?
КНДР произвела испытания новой крылатой ракеты. Администрация президента США заявляет, что готова к переговорам об отказе Северной Кореи от ядерного оружия, но санкции не снимает.
Всего за последние 40 лет КНДР запустила 150 ракет. Почти каждый раз это оборачивается ужесточением санкций против Пхеньяна.
Зачем же северокорейский лидер продолжает проводить испытания?