Нигерия: Жизнь при 50°C
Нигерия: Жизнь при 50°C
Сжигание природного газа, который выделяется при добыче нефти, - основной источник парниковых газов и причина изменения климата.
Джой и ее семья живут на юге Нигерии, в районе, богатом нефтью. Однако добыча этого ископаемого оказывает разрушительное воздействие на климат.
Плодородные земли на севере страны превращаются в пустыню, на юге происходят наводнения.
Би-би-би провела несколько дней с семьей Джой, чтобы понять, как изменение климата влияет на их жизнь.