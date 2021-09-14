Бал в разгар пандемии: Met Gala 2021
Бал в разгар пандемии: Met Gala 2021
В Нью-Йорке в понедельник прошло самое значимое событие в мире моды - бал Института костюма или Met Gala.
Бал не проводился в 2020 году из-за Covid-19, поэтому организаторы решили провести внеочередное мероприятие в сентябре и ежегодный бал в мае.
В этом году на Met Gala внутри помещений гости все еще должны были носить маски. Но это не помешало ни гостям, традиционно наряженным в экстравагантные костюмы, ни самому празднику моды.