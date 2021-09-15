“Как муравьи”: что происходит в поселке, где прошел митинг против мигрантов

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“Как муравьи”: что происходит в поселке, где прошел митинг против мигрантов

4 минуты назад

13 сентября в поселке Бужаниново в Подмосковье прошел стихийный митинг против мигрантов из-за жестокого убийства женщины. Несмотря на то, что полиция почти сразу задержала двух подозреваемых, сотни людей собрались у общежития, где живут работники местного завода.

На следующий день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов. По словам рабочих, они не знают, где теперь будут жить. Глава Сергиево-Посадского городского округа заявил, что этим вопросом должен заняться их работодатель.